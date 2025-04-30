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        Beyşehir'den kısa kısa

        Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan Fransız gezgin, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 16:17
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Fransa'dan bisikletleriyle tura çıkan Fransız gezgin, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

        Fransız bisiklet tutkunu Paul Prat, Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

        Prat, Türk insanına cana yakınlığı ve konukseverliği için teşekkür ederek, Beyşehir'i çok sevdiğini ve yeniden gelmek istediğini kaydetti.

        Gezgine, bisiklet forması hediye edildi.

        - Beyşehir de eğitim kurumlarına kitap bağışı

        Ülkem Okuyor Derneği tarafından ilçede bulunan liselere kitap bağışında bulunuldu.

        Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yapılan bağışlarla öğrencilerin kültürel gelişimine büyük katkı sağlandığını söyledi.

        Bu tür desteklerle gençlerin okuma alışkanlığının artacağını belirten Konuk, dernek yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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