Beyşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Gece saatlerinde ilçe genelinde başlayan gök gürültülü sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Dolu nedeniyle, ilçe merkezi beyaza büründü.
Beyşehir Belediyesi ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.
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