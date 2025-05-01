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        Beyşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:23
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        Beyşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

        Gece saatlerinde ilçe genelinde başlayan gök gürültülü sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

        Dolu nedeniyle, ilçe merkezi beyaza büründü.

        Beyşehir Belediyesi ekipleri, yağışın ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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