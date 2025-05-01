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        Konya'da "6. Akıl ve Zeka Oyunları" ödül töreniyle sona erdi

        Konya'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 6. Akıl ve Zeka Oyunları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:00
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        Konya'da "6. Akıl ve Zeka Oyunları" ödül töreniyle sona erdi
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        Konya'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 6. Akıl ve Zeka Oyunları gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Karatay Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Buraya katılan herkes bizim gönlümüzde şampiyon. Geçen yıl Konya'mız Türkiye birincisi oldu, inşallah bu yıl da Kars'ta düzenlenecek programda yine Konya'mızın Türkiye'de ses getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Yarışmalar sonunda, öğrencilere madalya, okullarına plaket ve çeşitli ödüller verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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