Konya'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dinek Mahallesi'ndeki inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.

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