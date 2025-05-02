Konya'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.
Konya'nın Kulu ilçesinde işçilerin kullandığı konteynerde çıkan yangın hasara neden oldu.
Dinek Mahallesi'ndeki inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında, konteynerde hasar oluştu.
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