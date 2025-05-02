Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de halı dokuma kursu açıldı

        Seydişehir ilçesinde halı dokuma kursu açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de halı dokuma kursu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Seydişehir ilçesinde halı dokuma kursu açılışı yapıldı.

        Yaylacık Mahallesi'nde açılışı yapılan kursta kültürel mirasın yaşatılması amacıyla coğrafi işaret tescilli "Nuzumla Yatak Halısı" dokunacak.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Topuz ve beraberindekiler kursun açılışını gerçekleştirerek, kursiyerler ve eğitmenlerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        Pastasını yiyor, gazozunu içiyor sonra... Düğün sezonu açılıyor! Bu adama dikkat!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Dış ticaret verileri açıklandı
        Dış ticaret verileri açıklandı
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Ölümüne rollere böyle hazırlanıyor
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu

        Benzer Haberler

        Hayvan gübreleri tarım arazileri ve geri dönüşümde kullanılacak
        Hayvan gübreleri tarım arazileri ve geri dönüşümde kullanılacak
        Konya'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (3)
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (3)
        Konya'da "CHP aracına silahlı saldırı yapıldığı" iddiası
        Konya'da "CHP aracına silahlı saldırı yapıldığı" iddiası
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "CHP konvoyuna silahlı saldırı...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan "CHP konvoyuna silahlı saldırı...
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (2)
        CHP aracı geçerken, silahla havaya ateş edildi iddiası: 2 gözaltı (2)