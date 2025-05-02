Konya merkezli terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte finans sağlamak, örgüte üye kazandırmak, suç içeriği taşıyan pankart asmak, yasaklı yayın bulundurmak, izinsiz gösteri ile yürüyüşlere katılmak gibi suçlara karıştığı tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.