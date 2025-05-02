Konya'da "CHP aracına kurusıkı silahla saldırı yapıldığı" iddiasına yönelik 2 şüpheli tutuklandı

Çaybaşı Mahallesi'ndeki sanayi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, "kurusıkı" bir silahla havaya ateş edildiği iddiasına yönelik, gözaltına alınan M.K. ve B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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