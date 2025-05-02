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        Konya'da "CHP aracına kurusıkı silahla saldırı yapıldığı" iddiasına yönelik 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Çumra ilçesinde, "CHP aracına kurusıkı silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:00 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:00
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        Konya'da "CHP aracına kurusıkı silahla saldırı yapıldığı" iddiasına yönelik 2 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde, "CHP aracına kurusıkı silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Çaybaşı Mahallesi'ndeki sanayi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, "kurusıkı" bir silahla havaya ateş edildiği iddiasına yönelik, gözaltına alınan M.K. ve B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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