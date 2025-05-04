Konya'da bir evin bahçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan yaralı şahin tedaviye alındı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan yaralı şahin tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Ortaoba Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan şahin, veteriner hekim Cihan Yazgan'a getirildi.
Şahinin kanat altında açık yara tespit ettiklerini belirten Yazgan, "Doğada her canlının yaşama hakkı var. Bu güzel yırtıcı, büyük ihtimalle elektrik tellerine çarparak yaralanmış. Gerekli tedaviyi yaptık, durumu şu an iyi. Beslenmesini sağlıyor, kanat hareketlerini takip ediyoruz. İyileşme sürecini tamamladıktan sonra Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz." dedi.
Yazgan, yaban hayvanlarının korunması ve yaşatılması adına herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.