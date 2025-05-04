Konya'da havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ş.A. (24) ve A.K. (23) olduğu belirlendi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir sokakta silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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