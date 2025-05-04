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        Konya'da havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

        Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir sokakta silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 04.05.2025 - 14:45
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        Konya'da havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir sokakta silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Durunday Mahallesi'nde 3 Mayıs gecesi iki araçla sokağa giren kişilerin, araçtan inip kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ş.A. (24) ve A.K. (23) olduğu belirlendi.

        İki şüpheli üzerlerindeki iki adet kurusıkı tabancayla yakalanırken olay yerinde 65 adet boş kurusıkı kovanı ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye atmaktan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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