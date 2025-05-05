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        Konya'da "1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şir Nevayi Sempozyumu" gerçekleştiriliyor

        Hz. Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıldönümü vesilesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğinde "1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şir Nevayi Sempozyumu" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:11
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        Konya'da "1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şir Nevayi Sempozyumu" gerçekleştiriliyor
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        Hz. Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıldönümü vesilesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğinde "1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şir Nevayi Sempozyumu" düzenleniyor.

        Taş Bina'da başlayan sempozyumun açılışında konuşan Uluslararası Ali Şir Nevayi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Olim Davlatov, Hz. Mevlana ve Hz. Ali Şir Nevayi'nin, Türkiye ve Özbekistan'ın, bütün beşeriyetinin medarı şerefi ve iftiharı olduğunu söyledi.

        Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler de Türk dünyasında son zamanlarda Mevlana ile ilgili çok çalışma göremediklerini, bu sempozyum bir vesile olmasını dilediklerini kaydetti.

        - "Barış, huzur ve anlayış içinde bir dünya kurabilmemiz temennisiyle"

        Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soysal ise şunları kaydetti:

        "Bu sempozyumun amacı sadece bu iki büyük şahsiyeti anmak değil, onların insanlığa bıraktıkları evrensel değerleri günümüz dünyasının ihtiyaçları ışığında yeniden değerlendirmektir. Mevlana'nın ve Nevayi'nin ışığında barış, huzur ve anlayış içinde bir dünya kurabilmemiz temennisiyle sempozyumumuzun başarılı ve verimli geçmesini diliyorum."

        İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Semerkant, Belh, Konya irtibatının sadece bir coğrafya üzerinde çizilen bir çizgiden ibaret olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Yani Semerkant Konya idi, Konya Semerkant idi. Bakınız bugün belki çok uzak mesafeler olarak zannettiğimiz o yerler aslında eski zamanlarda da gerek sanat üzerinden gerekse felsefe diyelim, hikmet diyelim onun üzerinden de bir vatandı, bir bütündü. Her ne kadar coğrafyada farklılıklar olsa da."

        Hz. Mevlana ve Ali Şir Nevayi'nin edebi, tasavvufî ve kültürel yanlarının ele alınacağı sempozyum, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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