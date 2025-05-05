Konya'da "1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şir Nevayi Sempozyumu" gerçekleştiriliyor

Hz. Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişinin 797. yıldönümü vesilesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliğinde "1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şir Nevayi Sempozyumu" düzenleniyor.

Taş Bina'da başlayan sempozyumun açılışında konuşan Uluslararası Ali Şir Nevayi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Olim Davlatov, Hz. Mevlana ve Hz. Ali Şir Nevayi'nin, Türkiye ve Özbekistan'ın, bütün beşeriyetinin medarı şerefi ve iftiharı olduğunu söyledi.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler de Türk dünyasında son zamanlarda Mevlana ile ilgili çok çalışma göremediklerini, bu sempozyum bir vesile olmasını dilediklerini kaydetti.

- "Barış, huzur ve anlayış içinde bir dünya kurabilmemiz temennisiyle"

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soysal ise şunları kaydetti:

"Bu sempozyumun amacı sadece bu iki büyük şahsiyeti anmak değil, onların insanlığa bıraktıkları evrensel değerleri günümüz dünyasının ihtiyaçları ışığında yeniden değerlendirmektir. Mevlana'nın ve Nevayi'nin ışığında barış, huzur ve anlayış içinde bir dünya kurabilmemiz temennisiyle sempozyumumuzun başarılı ve verimli geçmesini diliyorum."