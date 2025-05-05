Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        TİHEK Başkanı Kılıç, Konya'da İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:

        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, "Engellilik temelinde, cinsiyet temelinde yapılan tüm ayrımcılıklar, kurumumuzun bireysel başvuru yoluyla incelemesinde, değerlendirmesinde ve idari yaptırım da uygulamak suretiyle, para cezası uygulamak suretiyle ciddi şekilde kurumsal anlamda takibimizde." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        TİHEK Başkanı Kılıç, Konya'da İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, "Engellilik temelinde, cinsiyet temelinde yapılan tüm ayrımcılıklar, kurumumuzun bireysel başvuru yoluyla incelemesinde, değerlendirmesinde ve idari yaptırım da uygulamak suretiyle, para cezası uygulamak suretiyle ciddi şekilde kurumsal anlamda takibimizde." dedi.

        Kılıç, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda, 31'incisi düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı'nda, insan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele konularında kamusal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        TİHEK'in insan haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde hak ve özgürlüklerin ihlalinin önüne geçme noktasında önemli bir kurumsal görev icra ettiğini söyleyen Kılıç, "Özellikle insan haklarının korunması çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle toplumun birçok katmanında, birçok temsilcisinin yer aldığı düzlemde de farkındalık artırıcı faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Kılıç, 2016'dan beri her türlü ayrımcılığın önlenmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Ayrımcılıkla mücadele noktasında kurumumuza yapılan başvurularda, engellilik temelinde, cinsiyet temelinde yapılan tüm ayrımcılıklar, kurumumuzun bireysel başvuru yoluyla incelemesinde, değerlendirmesinde ve idari yaptırım da uygulamak suretiyle, para cezası uygulamak suretiyle ciddi şekilde kurumsal anlamda takibimizde."

        Koruma altındaki kişilerin bulunduğu, yaşlı, hasta bakım evleri ve cezaevlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

        "Görece yeni bir kurumsal yapılanma modeli ama insan hakları külliyatı, tarihi itibarıyla baktığımız zaman sahip olduğumuz tarihsel müktesebat ve birikim ki o tarihsel birikimin en eşsiz örneği bugün Konya'mızda Selçuklu ve Osmanlı devlet mirasından tevarüs ettiğimiz insanın haysiyetinin korunması, hak ihlallerinin önlenmesi konusundaki ortaya çıkan tarihi, kültürel mirası da tevarüs ettiğimizin bilinciyle hareket ediyor, bu noktada raporlamalar gerçekleştiriyoruz."

        Kılıç, TİHEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında insan hakları ve eşitlik temelinde işbirliği temin etmek üzere protokol imzaladıklarını da duyurdu.

        - "Devletimizin temel görevi, insanı yaşatmak, insanın sorumluluğu ise hakkı gözetmektir"

        Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında, devletin kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve engelli bireyleriyle, toplumun her bir ferdine eşit mesafede duran, insanlık onurunu esas alan bir yaklaşımla hareket ettiğini söyledi.

        Bu yaklaşımı korumayı ve gelecek nesillere daha güçlü bir biçimde aktarmayı vazife olarak gördüklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

        "Devletimizin temel görevi, insanı yaşatmak, insanın sorumluluğu ise hakkı gözetmektir. İşte bu toplantılar, eksiklikleri duymak, sorunları anlamak ve çözüm geliştirmek için büyük bir imkandır. Devletimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' düsturuyla doğuştan gelen hakların korunmasını teminat altına almakta, hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamak, hiçbir mağduriyetin görmezden gelinmemesi için kararlılıkla çalışmaktadır. Nitekim birçok alanda uygulamaya koyulan politikalar, bu gayretin somut yansımalarıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele için yasal düzenlemelerden sığınma evlerine, farkındalık kampanyalarından izleme merkezlerine kadar birçok alanda sistemli adımlar atılmıştır. Çocukların eğitime erişimi, güvenliği ve gelişimi için sosyal destek programları ve koruyucu mekanizmalar oluşturulmuştur. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve istihdamı için erişilebilirlik standartları genişletilmiş, yeni istihdam modelleri hayata geçirilmiştir. Tüm bu çalışmalar, merkezden yerele uzanan güçlü bir koordinasyonla yürütülmekte, sizlerin sahadan ilettiği görüş, öneri ve talepler, bu yapının kalbinde yer almaktadır."

        TİHEK Başkanı Kılıç'ın katılımcıların sorularını yanıtladığı toplantıya farklı kamu kurumlarından temsilciler, akademisyenler ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        CHP Konya İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
        CHP Konya İl Başkanlığı, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı
        İHH Konya Şubesi Kurban Bayramı hisse bedellerini açıkladı
        İHH Konya Şubesi Kurban Bayramı hisse bedellerini açıkladı
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi...
        GÜNCELLEME 2 - Konya'da bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da "1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şir Nevayi Sempozyumu" gerçekleşti...
        Konya'da "1. Uluslararası Mevlana ve Ali Şir Nevayi Sempozyumu" gerçekleşti...
        Konya'da sürdürülebilir tarım konulu çalıştay düzenlendi
        Konya'da sürdürülebilir tarım konulu çalıştay düzenlendi