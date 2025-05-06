2. Konya Ekonomi Forumu düzenlendi

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Konya Ekonomi Forumu'nda, iş dünyası ve finans çevreleri bir araya geldi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında, asırlardır medeniyetlerin kesişme noktası ve dayanışmanın sembolü olan Konya'nın sanayiden tarıma, bilimden sanata kadar her alanda ilerlediğini söyledi.

Konya'nın üretimle potansiyeli politikaya dönüştüren kalkınma modeliyle dikkat çektiğini vurgulayan Akın, "Bu potansiyel yalnızca şehir merkezimizle sınırlı değildir. ilçelerimize de yayılan üretim gücümüzle ülkemizin topyekun kalkınma stratejisini desteklemektedir. Konya'mız bu yönüyle bölgesel kalkınmanın ötesine geçerek, ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sunmakta, uluslararası iş birlikleri sayesindeyse vizyonunu küresel ölçekte de pekiştirmektedir." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanı Muhsin Atcı, devlet bütçesinin ülkenin ekonomik güvenliği, siyasi nüfuzu ve "Tam bağımsız Türkiye" ideallerine ulaşabilmek için çok önemli olduğunu belirterek, vergi ahlakı konusunda sunum yaptı.

- "Zira, dünyada ekonomik dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemden geçiyoruz"

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen de Konya Ekonomi Forumu'nun kentin ve ülkenin ekonomik geleceğine dair ortak akıl üretme, yeni stratejiler geliştirme ve vizyon ortaya koyma noktasında çok kıymetli bir zemin olduğunu dile getirdi.

Burada konuşulan konuların, sadece bugünü değil, yarınları da inşa edecek nitelikte olduğunu anlatan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Zira, dünyada ekonomik dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Korumacılık duvarları yükseliyor. Küresel tedarik zincirleri yeniden şekilleniyor. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yapay zeka gibi kavramlar artık ekonomik rekabetin merkezine yerleşiyor. Enerji arz güvenliği, gıda tedariki, iklim krizi, bölgesel gerilimler ve teknolojik dönüşüm sanayi üretimini ve ekonominin güvenliğini doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye olarak biz de bu küresel dönüşümün tam ortasındayız. Elbette yapısal sorunlarımızın yanı sıra, yüksek enflasyon, finansa erişim, nitelikli iş gücü gibi alanlarda sorunlarımız var. Ancak çok değil, 25-30 yıl önceyle kıyasladığımızda ekonomimizin direnci arttı. Üretim ve ihracat kapasitemiz gelişti. Ülkemizin dört bir yanına yayılan organize sanayi bölgelerimiz ve diğer sanayi alanlarımızla, sanayide stratejik bir oyuncu haline geldik. Türkiye'nin sanayileşme mücadelesine Konya gibi Anadolu şehirlerimiz de dahil oldu."