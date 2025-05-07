Konya'da 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 21'incisi düzenlenen Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği festivalde, genç sinemacılar, usta isimlerle buluşma imkanı buldu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde sinemanın birleştirici gücüyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sanatın, teknolojinin hızla dönüştürdüğü dünyada insanı insan yapan değerlere tutunmayı sağlayan bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün bu festival kapsamında izlediğimiz her film, aslında yeni bir pencere aralıyor. Perdeden kalplerimize savaşın sessiz çığlığını, göç yollarında yitirilen çocukları, dünyanın gözü önünde cereyan eden bir soykırımı, bir annenin duasını taşıyor. Selçuk Üniversitesi olarak kültürel ve sanatsal üretimi en az bilimsel faaliyetler kadar önemseyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu tür organizasyonları desteklemeyi ve genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmayı sorumluluk olarak görüyoruz."

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, kültür ve sanatın milletin hafızası ve vicdanı olduğunu belirterek, "Genç yönetmenlerin, senaristlerin ve sinema sevdalarının buluştuğu bu festival, her şeyden öte sinema sektörü adına önemli bir ilham kaynağıdır." dedi.

Festivalde genç yönetmenlerin filmleri belgesel, animasyon, kurmaca ve deneysel olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirilerek ödüllendirilecek.

Festivale, Yönetmen Derviş Zaim, oyuncular Cengiz Bozkurt, Kenan Çoban, İsmail Hakkı Ürün, Sitare Akbaş, Mert Turak, Rıdvan Aybars Düzey ve Ali Nuri Türkoğlu, öğrenciler ve öğretim görevlileri katıldı.