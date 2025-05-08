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        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan avukata 2 yıl 11 ay hapis cezası

        Konya'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalandıktan sonra hakkında açılan davada itirafçı olan avukata 2 yıl 11 ay, diğer 2 sanığa 5 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:06
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        Konya'da uyuşturucuyla yakalanan avukata 2 yıl 11 ay hapis cezası
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        Konya'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalandıktan sonra hakkında açılan davada itirafçı olan avukata 2 yıl 11 ay, diğer 2 sanığa 5 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan avukat Abdülkadir İ, arkadaşı İlknur Ç. ve Onur D. ile taraf avukatları katıldı.

        "Etkin pişmanlık hükümleri"nden faydalanmak isteyen Abdülkadir İ, sosyal medyadan tanıştığı Onur D'den uyuşturucu hapları almak için İstanbul'a gittiğini, yanında olan İlknur Ç'nin uyuşturucu ticaretiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

        Suça karıştığı için üzgün olduğunu aktaran Abdülkadir İ, "Pişmanım. Kendimi olmaması gereken bir duruma düşürdüm. Bildiklerimi en doğru şekilde anlattım." dedi.

        Söz verilen diğer iki sanık da olayla bir ilgisinin bulunmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

        Sanık Abdülkadir İ'nin avukatı Abdurrahman Karabulut, "Biz suçun manevi unsurunun oluşmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilimin İstanbul'a gidişinde diğer sanıklarla fikir birliği yoktur. Bu suça istemeyerek bulaştırılmış bir vaziyettedir." ifadesini kullandı.

        Sanık ve avukat beyanları ile açıklanan mütalaanın ardından mahkeme heyeti, Abdülkadir İ'ye "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan, "etkin pişmanlık hükümleri" ve "iyi hal" indirimi ile 2 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

        Sanıklar İlknur Ç. ve Onur D. de aynı suçtan "iyi hal" indirimiyle 5 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Sanıkların tahliyesine karar verildi.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ağustos 2024'te İstanbul'dan Konya'ya gelen avukat Abdülkadir İ'nin otomobilini durdurmuş, yapılan aramada aracın bagajında koliler içinde yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap ele geçirmişti.

        Konya Barosuna kayıtlı avukat Abdülkadir İ. ile otomobildeki arkadaşı İlknur Ç. ve Onur D. hakkında "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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