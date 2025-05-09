Karapınar'dan kısa kısa

Vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Öztürk, bu tür önleyici uygulamaları yaygınlaştırarak kazaları en aza indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör ve tarım araçlarında kullanılmak üzere reflektör dağıtım töreni gerçekleştirildi.

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