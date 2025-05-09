Karapınar'dan kısa kısa
Konya'nın Karapınar ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör ve tarım araçlarında kullanılmak üzere reflektör dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör ve tarım araçlarında kullanılmak üzere reflektör dağıtım töreni gerçekleştirildi.
Etkinlikte jandarma ekipleri, traktör ve tarım araçlarını kullananları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.
Kaymakam Şenol Öztürk, törende, tarım araçlarının trafikte daha görünür hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Vatandaşların can güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Öztürk, bu tür önleyici uygulamaları yaygınlaştırarak kazaları en aza indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Tören, reflektör dağıtımının ardından sona erdi.
- Karapınar'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Kaymakam Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı İbrahim Önal'ın katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi.
Karapınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Öztürk, muhtarlarla kurulan iş birliğinin kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Toplantı, muhtarların talep, öneri ve sorunlarının dinlenmesiyle sona erdi.
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