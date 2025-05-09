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        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali sürüyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen 6. Sufi Sinema Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:57
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        Konya'da 6. Sufi Sinema Festivali sürüyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen 6. Sufi Sinema Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival sinema, düşünce ve tasavvuf dünyasını bir araya getiriyor.

        Tasavvufun sinema yoluyla ifade bulduğu festival; sinemaseverleri, yönetmenleri ve genç sinemacıları Konya'da buluşturuyor.

        Festival haftasınca; tasavvufi ve manevi temalara odaklanan film gösterimi, yönetmen, senarist ve yapımcılarla yapılan söyleşilerle atölye çalışmaları, paneller ve akademik oturumlar düzenleniyor.

        Uluslararası düzeyde bilinirliği artan Sufi Sinema Festivali, Türkiye'yi tasavvufi sinema ve düşünsel sinema alanında bir merkez haline getirmeyi, kültürel diplomasi yoluyla Türkiye'nin sanat ve kültür alanındaki prestijini güçlendirmeyi amaçlıyor.

        Festivalde bugün ise Depo No: 4, Taşbina ve Mevlana Kültür Merkezi'nde; "Ateş Gelecek", "İhtiyarlar Taburu", "Çizgizar-Hasan Aycın'ın Çizgi Dünyası", "Hayatın Çarkları", "Onun Ünvanı", "Hayalette Kalmış Müdrik", "Büyük Gelen Palto", "Rumi'nin Dünyası 3" ile "Endülüs Karşılaşmaları" filmleri gösterildi, söyleşi yapıldı.

        Ayrıca Taşbina'da açılan "Türk Sineması ve Konya Sinemasında Kullanılan Cihaz Aksesuar Sergisi" ziyaret ediliyor.

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