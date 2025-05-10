Beyşehir'den kısa kısa

Etkinlik, Beyşehir Şehitliğine yapılan ziyaretle başladı, burada yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından şehit anıt mezarlarına karanfiller bırakıldı.

İlçedeki bazı kurumlar, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Öğrenciler ve katılımcılar, ellerine aldıkları çuvallarla doğaya atılan ve çevre kirliliğine yol açan atıkları topladı.

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