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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "orman benim" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:14
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde "orman benim" etkinliği düzenlendi.

        Süheyla Doğu Ortaokulu öğrencileri, ilçedeki belirlenen ormanlık alanda toplandı.

        Öğrenciler ve katılımcılar, ellerine aldıkları çuvallarla doğaya atılan ve çevre kirliliğine yol açan atıkları topladı.

        - Beyşehir'de şehit annelerine ziyaret

        Beyşehir ilçesinde şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi.

        İlçedeki bazı kurumlar, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi.

        Etkinlik, Beyşehir Şehitliğine yapılan ziyaretle başladı, burada yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından şehit anıt mezarlarına karanfiller bırakıldı.

        Daha sonra, ilçedeki şehit anneleri evlerinde ziyaret edilerek çiçek takdimleri yapıldı, sohbet edilerek hayır duaları alındı.

        - Beyşehir'de sergi açılışı yapıldı

        Beyşehir ilçesinde karma sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Beyşehir Gölü Ziyaretçi Tanıtım Merkezinde açılışı gerçekleştirilen sergide, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Okulunda öğrenim gören öğrencilerin eserleri yer aldı.

        Açılışın ardından sergi gezildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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