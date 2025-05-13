İnşaat mühendisliği öğrencileri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta teknik geziye katıldı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen teknik geziye katıldı.

Öğrenci ve akademisyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut GYO A.Ş'nin katkılarıyla deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarının devam ettiği Hatay ve Kahramanmaraş'taki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, yaptığı açıklamada, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri teknik gezinin hem akademik hem de toplumsal sorumluluk açısından son derece anlamlı ve öğretici olduğunu belirtti.

Bölgede 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılaşma çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı, öğrencilerimize afet sonrası kent planlaması, yapı güvenliği, zemin etütleri ve mühendislik uygulamaları gibi pek çok alanda önemli bilgi edinmeleri sağlandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu teknik gezi sayesinde öğrencilerimiz, teorik olarak öğrendikleri bilgileri sahada somut örneklerle ilişkilendirme şansı bulmuş, hasar gören yapılar ile yeni inşa edilen yapıların teknik özelliklerini karşılaştırarak mühendislik bakış açılarını geliştirmişlerdir. Bölgede görev yapan uzman mühendisler ve yetkili kurum temsilcileriyle yapılan görüşmeler, öğrencilerimizin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlara dair gerçekçi ve değerli bilgiler edinmelerine vesile olmuştur."