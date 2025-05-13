Konya'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Ş.G'nin (17) kullandığı 42 ZG 173 plakalı traktör, Dikilitaş Mahallesi Dereler mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Ş.G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.G'nin cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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