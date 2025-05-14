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        Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yeni hizmet binası tanıtıldı

        Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne ait yeni hizmet binasının tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:38
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        Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yeni hizmet binası tanıtıldı
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        Konya Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne ait yeni hizmet binasının tanıtımı yapıldı.

        Meram ilçesi Pirebi Mahallesi'nde yapılan hastanenin çocuk ve yetişkinlerin tedavi edilebileceği 70 diş ünitesi bulunuyor.

        Vali İbrahim Akın, ayda yaklaşık 100 bin kişiye ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet verildiğini söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Akın, "Hastanede 50 büyük, 20 çocuk ünitesi bulunuyor. Burada vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla hizmet alabilecekleri güzel bir hastane ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğünden aldığım bilgiye göre, halihazırda 1 hastanemiz, 5 ağız diş ve sağlığı merkezimiz, 27 hastanemizde 332 ünitemizle hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz 4 yılda acile gelen hasta sayısı 400 binin üzerinde." diye konuştu.

        Programa, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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