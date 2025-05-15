Konya'da 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu başladı

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi tarafından 3. Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu düzenleniyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, SÜ Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açılışında, sempozyumun bir bilimsel buluşma olmasının yanında sağlıklı toplum hedefiyle atılmış stratejik bir adım olduğunu dile getirdi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözlerini hatırlatan Akın, şöyle konuştu:

"Bu kıymetli nefesi korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın yollarını arıyoruz. Sağlık Bakanlığımız 2025 itibariyle Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hayat programını güncellemiş ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemeye devam etmektedir. Bu sempozyumumuzda bu hedeflerle örtüşen bilimsel başlıklarla beslenme alışkanlıklarımızdan genetik mirasımıza, bağırsak ekosistemimizden nörolojik hastalıklara kadar uzanan geniş bir çerçevede insan sağlığının en temel yapı taşları yeniden ele alınacaktır. Beslenme bireysel tercihlerimizle birlikte kalkınma sürecimizin, toplumsal hayatımızın ve gelecek kuşakların yaşam kalitesinin de merkezinde yer almaktadır."