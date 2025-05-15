Sarayönü'nden kısa kısa

Etkinlikte, tohumculuğun tarımsal üretimdeki stratejik rolü, yerli ve milli tohum geliştirme çalışmaları ile çiftçilerin kaliteli tohuma erişiminin önemi üzerine bilgi paylaşıldı.

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu tarafından Ahmet Hüdai Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Halıcı İstiklal Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan el işi ürünler, resimler ve çeşitli projeler okul bahçesinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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