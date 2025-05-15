GÜNCELLEME 4 - Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ekiplerin saha çalışması yaptığını, kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını belirtti.

AFAD ve belediye ekiplerinin sahada gözlem yaptığını bilgisini paylaşan Altay, yıkıntı haberi gelmediğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Deprem kaynaklı olarak hastanelerimize başvuran yok." dedi.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir depremin şiddetli hissedildiğini söyledi.

Binalarda bulunan vatandaşların bu süreçte dışarıya çıktığını anlatan Sertdemir, "Biz de tedbir amacıyla duyuru yaptık. Depremin en çok hissedildiği Kırkkuyu Mahallesi'nde muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre minarelerde çatlaklar oluştuğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

Kulu ilçesinde deprem anı bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. - 29 ev için hasar tespit talebinde bulunuldu Konya Valisi İbrahim Akın, depremin yaşandığı ilçede incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti. Ardından Akın, Kulu Kaymakamlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem anında korku ve panik yaşayan 17 vatandaşın hastaneye başvurduğunu söyledi. Depremin ardından, ilgili ekiplerin hemen bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre, Kulu'da bulunan 3 ev ile 7 kırsal mahallemizde 26 ev olmak üzere 29 evle ilgili hasar tespit talebinde bulunuldu. Yine iki kırsal mahallemizdeki camilerle ilgili de hasar tespit talebi tarafımıza iletildi." dedi. Akın, oluşturulan teknik ekiplerin, ihbarda bulunulan evlere ve kırsal mahallelere sevk edildiğini aktardı. Yapılan tespitlerde yapısal herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti: "Binalarda sadece yüzeysel bazı küçük çatlaklar olduğu tespit edildi. Kırsal mahallelerimizdeki 26 ev ve 2 cami ile ilgili hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca depremden kaynaklı vatandaşlarımızın korku ve panik yaşaması neticesinde evlerinden çıkarken çoğunluğu ayak burkulmaları şeklinde cereyan eden 17 hastamız hastanemize başvurdu. Bu hastalarımızdan da 16'sı gerekli tedavilerinin akabinde taburcu edildi. Şu anda hastanemizde üzerine dolap düşmesinden kaynaklı bir çocuğumuz, tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutuluyor."