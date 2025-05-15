Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        GÜNCELLEME 4 - Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

        Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 4 - Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ekiplerin saha çalışması yaptığını, kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını belirtti.

        AFAD ve belediye ekiplerinin sahada gözlem yaptığını bilgisini paylaşan Altay, yıkıntı haberi gelmediğini ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Deprem kaynaklı olarak hastanelerimize başvuran yok." dedi.

        Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir depremin şiddetli hissedildiğini söyledi.

        Binalarda bulunan vatandaşların bu süreçte dışarıya çıktığını anlatan Sertdemir, "Biz de tedbir amacıyla duyuru yaptık. Depremin en çok hissedildiği Kırkkuyu Mahallesi'nde muhtarımızdan aldığımız bilgiye göre minarelerde çatlaklar oluştuğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

        Kulu ilçesinde deprem anı bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        - 29 ev için hasar tespit talebinde bulunuldu

        Konya Valisi İbrahim Akın, depremin yaşandığı ilçede incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti.

        Ardından Akın, Kulu Kaymakamlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem anında korku ve panik yaşayan 17 vatandaşın hastaneye başvurduğunu söyledi.

        Depremin ardından, ilgili ekiplerin hemen bölgeye sevk edildiğini belirten Akın, "Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre, Kulu'da bulunan 3 ev ile 7 kırsal mahallemizde 26 ev olmak üzere 29 evle ilgili hasar tespit talebinde bulunuldu. Yine iki kırsal mahallemizdeki camilerle ilgili de hasar tespit talebi tarafımıza iletildi." dedi.

        Akın, oluşturulan teknik ekiplerin, ihbarda bulunulan evlere ve kırsal mahallelere sevk edildiğini aktardı.

        Yapılan tespitlerde yapısal herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

        "Binalarda sadece yüzeysel bazı küçük çatlaklar olduğu tespit edildi. Kırsal mahallelerimizdeki 26 ev ve 2 cami ile ilgili hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca depremden kaynaklı vatandaşlarımızın korku ve panik yaşaması neticesinde evlerinden çıkarken çoğunluğu ayak burkulmaları şeklinde cereyan eden 17 hastamız hastanemize başvurdu. Bu hastalarımızdan da 16'sı gerekli tedavilerinin akabinde taburcu edildi. Şu anda hastanemizde üzerine dolap düşmesinden kaynaklı bir çocuğumuz, tedbir amaçlı olarak gözlem altında tutuluyor."

        Vali Akın'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve il Sağlık Müdürü Mehmet Koç da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (6)
        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (6)
        Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arık, Konya'daki depremi...
        Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arık, Konya'daki depremi...
        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (5)
        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (5)
        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (4)
        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem; Ankara'da da hissedildi (4)
        GÜNCELLEME 3 - Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 3 - Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa