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        Hüyük'te gençlik yürüyüşü düzenlendi

        Hüyük ilçesinde gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:04 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:14
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        Hüyük'te gençlik yürüyüşü düzenlendi
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        Hüyük ilçesinde gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.

        Yürüyüşte, belediye ekiplerince vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

        Etkinlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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