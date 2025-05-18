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        Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da kutlandı

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:56 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:56
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        Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da kutlandı
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da kutlandı.

        Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Konya'daki Galatasaraylı taraftarlar, Kılıçarslan Kent Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

        Meşale yakan taraftarlar sloganlar atarak, araçlarla şehir turu attı.

        - Karaman

        Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlama yapan taraftarlar, daha sonra İsmet Paşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Parkı'na giderek kutlamalara devam etti.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da da taraftarlar araçlarıyla şehir turu yaparak kutlamalara katıldı.

        Dazkırı ilçesinde şampiyonluk kutlamalarında Ahmet Kadir Bayram ile Baha Uysal, kız arkadaşlarına evlilik teklifinde bulundu.

        Çiftlerin çevresine toplanan taraftarlar, alkış ve sloganlarla bu mutlu anlara eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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