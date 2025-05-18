Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da kutlandı

Çiftlerin çevresine toplanan taraftarlar, alkış ve sloganlarla bu mutlu anlara eşlik etti.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlama yapan taraftarlar, daha sonra İsmet Paşa Caddesi üzerinden Cumhuriyet Parkı'na giderek kutlamalara devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da kutlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.