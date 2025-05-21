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        Konya'da cipin çarptığı yaya öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 08:15 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:25
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        Konya'da cipin çarptığı yaya öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        E.T’nin kullandığı 34 SK 0101 plakalı cip, Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya (49) çarptı. 

        İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa A.’nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü E.T polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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