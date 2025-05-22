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        Konya'da özel eğitim öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Konya'da özel eğitim öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:12
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        Konya'da özel eğitim öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
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        Konya'da özel eğitim öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu.

        Yüksel Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende, zihinsel ve otizm spektrum bozukluğu tanısı olan öğrencilerin yaptığı el işi eserler sergilendi, öğrencilerin gösterdikleri gelişim hakkında konuşmalar yapıldı.

        Okul Müdürü Enver Sedat Yaman, düzenlenen etkinlikle sadece mezuniyeti değil, yılların emeğini, sabrını ve sevgisini kutladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin bugünlere gelmesinde emeği geçen öğretmen ve velilere teşekkür eden Yaman, "Bu çocuklar her biri kendi içinde birer kahraman. Onların attığı her adım, söyledikleri her kelime, kurdukları her göz teması bizim için birer zaferdir. Bu başarıda en büyük pay, sevgilerini, sabırlarını ve mesailerini esirgemeyen öğretmenlerimizindir. Ailelerimize ise sonsuz teşekkür borçluyuz, çünkü onlar en büyük mücadeleyi evlerinde verdiler. Bu tören, bizlere umudun ve inancın neler başarabileceğini bir kez daha gösterdi." dedi.

        Törene, Vali Yardımcısı Yavuz Güner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Baştürk ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile veliler katıldı. Protokol üyeleri tarafından hayırsever işadamlarına plaket takdim etti.

        Etkinlik, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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