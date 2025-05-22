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        Konya'da "Kamp Karavan Tiny House Fuarı" başladı

        Konya'da stantlarda bahçe mobilyaları, bisiklet, motosiklet ve doğa sporları ürünleri, kamp malzemeleri ile karavanların tanıtıldığı "Kamp Karavan Tiny House Fuarı" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:47
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        Konya'da "Kamp Karavan Tiny House Fuarı" başladı
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        Konya'da stantlarda bahçe mobilyaları, bisiklet, motosiklet ve doğa sporları ürünleri, kamp malzemeleri ile karavanların tanıtıldığı "Kamp Karavan Tiny House Fuarı" düzenleniyor.

        Bir şirket tarafından Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve KOSGEB destekleriyle 22-25 Mayıs'ta Selçuklu Kongre Merkezi'nde gezilebilecek fuarın ilk gününde Konya'dan ve çeşitli kentlerden gelen firmalar stantlarını ziyaretçilere açtı.

        Alana stant kuran Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Genel Sekreteri Murat Soygüllücü, AA muhabirine, doğa sporlarının yaygınlaşması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

        Çeşitli illerde düzenlenen fuarlara katılım gösterdiklerini anlatan Soygüllücü, "Biz de federasyon olarak stant açtık. Bugün ilk günümüz, biraz daha yerleşmeyle geçiyor. Hafta içi olduğu için pek bir yoğunluk yok. Asıl yoğunluğu cumartesi ve pazar günü bekliyoruz." dedi.

        Kampcılığın yaygınlaştığına dikkati çeken Soygüllücü, "Son yıllarda özellikle pandemi ve daha sonra Kahramanmaraş ve çevresindeki depremden sonra kampçılık ve karavancılık daha bir zirveye taşındı. İnsanlar yoğun şehir hayatı temposundan uzaklaşarak yeşil alanlarda, doğada stresini sıkıntısını atıyor." diye konuştu.

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