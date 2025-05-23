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        Konya'da galerideki traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde, galeride satışa sunulan traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:57
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        Konya'da galerideki traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, galeride satışa sunulan traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Talha Özbek (24) idaresindeki 42 GB 453 plakalı hafif ticari araç, Ankara Caddesi'nde yol kenarındaki galeride satış için bulunan traktöre çarptı.

        Kazada, sürücü Özbek ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özbek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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