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        Beynine pıhtı atan ve Danca iletişim kuran hasta unuttuğu Türkçeyi konuşmaya başladı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da beynine pıhtı atması sonucu yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başlayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, unuttuğu Türkçeyi yeniden konuşmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:08
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        Beynine pıhtı atan ve Danca iletişim kuran hasta unuttuğu Türkçeyi konuşmaya başladı
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da beynine pıhtı atması sonucu yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başlayan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, unuttuğu Türkçeyi yeniden konuşmaya başladı.

        Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen ay dizinden olduğu ameliyatın ardından felç geçirdi, acil serviste yapılan müdahale ile beyninin sol tarafındaki tıkanan büyük damarlardan biri, Prof. Dr. Gökhan Özdemir tarafından anjiyografi yapılarak açıldı.

        Ameliyatın ardından Türkçe konuşmayı unutarak çevresindekilerle Danca iletişim kurmaya başlayan Karademir'in tedavisi sürüyor.

        Şikayetleri büyük ölçüde düzelen Karademir, unuttuğu Türkçeyi, anjiyografi işleminden yaklaşık 15-20 gün sonra tekrar konuşmaya başladı. Her geçen gün daha iyiye giden Karademir'in Türkçe konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekileri de sevindirdi.

        Belli aralıklarla hastaneye kontrole giden Karademir, eşinin de desteğiyle eski günlerine dönmek istiyor.

        Kontrole geldiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Karademir'e muayenesinin ardından uzmanlarca testler yapıldı.

        - "Rahmi amca artık Türkçe konuşabiliyor"

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, AA muhabirine, Karademir'in sağlığının her geçen gün daha da iyiye gittiğini söyledi.

        Hastanın Türkçeyi unutup Danca konuşmasının oldukça dikkat çektiğini anlatan Özdemir, "Rahmi amca artık Türkçe konuşabiliyor. Biraz algılamada ve anlamada problemler yaşıyor. Nörolojik muayenesinde herhangi bir felç durumu yok. Emirleri yerine getirebiliyor. Tek başına işlevlerini yapabiliyor. Yemesini, içmesini, öz bakımını sağlayabiliyor. Bu, bizim için iyi bir durum. Konuşmasını bekliyorduk ve birkaç hafta içinde konuşmaya da başladı. Mevcut durumu, konuşması ve algılaması daha iyiye gidecek. Bu iyileşme sürecinin özellikle ilk 6 ay için çok daha hızlı olacağını bekliyoruz." diye konuştu.

        Özdemir, Karademir'in Dancayı da konuşabildiğini belirterek, "Hiç konuşamayan hastalarda bazen birkaç gün, bazen birkaç hafta, bazen de birkaç ay içinde düzelme olabiliyor." dedi.

        - Eşine "Seni çok seviyorum" demiş

        Rahmi Karademir de Türkçe konuşmaya başlamasından dolayı oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Elhamdülillah, çok şükür konuşabiliyorum. Biraz zorlanıyorum, bazı kelimeleri hemen hatırlayamıyorum. Yoğun bakımdan çıkınca çok kötüydüm, Türkçe konuşamıyordum. Dancayı nereden çıkardım, nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Danimarka'da uzun süre kaldım. Türkçe konuşamayınca üzülüyordum. Doktorlar, profesörler yanıma geliyor, bir şeyler soruyorlar, bir şey söyleyemiyorum. Eş dost geliyor, konuşamıyorum, ne yaptım, ne yapıyorum... Allah böyle bir şeyi kimseye vermesin. İlk kurduğum cümle eşime hitaben 'Seni çok seviyorum' oldu."

        - Türkçe ilk sözleri "İyiyim" ve "Acıktım" oldu

        Eşi Medine Karademir de "Rahmi beyin yanına gittim. Yoğun bakımda Danca konuşmaya başlayınca bir şey anlamadım. 'Rahmi, bu dili bilmiyorum, Türkçe söyle' dedim. Kafasını salladı. Danca 'Beni eve götür.' diyormuş. Eve gelince Türkçe konuşmaya başlayınca heyecanlandım. İlk kelimeleri 'İyiyim', 'Şükür', 'Acıktım' oldu. Bir de torunumuz var, adını bilemedi, onu özlediğini söyledi. Böyle tek tek kelimelerle başladı, şimdi cümleler kurarak konuşuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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