Dünya turuna çıkan Fransız bisikletçi, Beyşehir'de mola verdi
Bisikletiyle dünya turuna çıkan Fransız Mercier Antoine, Beyşehir ilçesinde mola verdi.
Bisikletiyle dünya turuna çıkan Fransız Mercier Antoine, Beyşehir ilçesinde mola verdi.
Antoine, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından Beyşehir Bisiklet Evi'nde misafir edildi.
Bisiklet binmeyi çok sevdiğini belirten Antoine, tek başına yolculuğu sevdiğini kaydetti.
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