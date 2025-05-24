Konya'dan kısa kısa

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki konserde, Ali Akkanat Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz'ın çalışmalarıyla oluşturulan 120 öğrenci korosu ve orkestrası sahne aldı.

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