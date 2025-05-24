Konya'dan kısa kısa
Seydişehir'de 5. Kitap Günleri kapsamında yazar Dilek Cesur, sevenleriyle buluştu.
Seydişehir'de 5. Kitap Günleri kapsamında yazar Dilek Cesur, sevenleriyle buluştu.
Millet Bahçesindeki programda Cesur, imza programından sonra söyleşiye katıldı.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
- Beyşehir'de konser
Beyşehir'de "Türküler Sevdamız" konseri düzenlendi.
Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki konserde, Ali Akkanat Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz'ın çalışmalarıyla oluşturulan 120 öğrenci korosu ve orkestrası sahne aldı.
Konsere vatandaşlar, ilgi gösterdi.
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