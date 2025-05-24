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        Konya'dan kısa kısa

        Seydişehir'de 5. Kitap Günleri kapsamında yazar Dilek Cesur, sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:30
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        Seydişehir'de 5. Kitap Günleri kapsamında yazar Dilek Cesur, sevenleriyle buluştu.

        Millet Bahçesindeki programda Cesur, imza programından sonra söyleşiye katıldı.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

        - Beyşehir'de konser

        Beyşehir'de "Türküler Sevdamız" konseri düzenlendi.

        Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki konserde, Ali Akkanat Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz'ın çalışmalarıyla oluşturulan 120 öğrenci korosu ve orkestrası sahne aldı.

        Konsere vatandaşlar, ilgi gösterdi.

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