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        Yunak'ta ulusal satranç turnuvası yapıldı

        Konya'nın Yunak ilçesinde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" ödül töreni ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:51 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:56
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        Yunak'ta ulusal satranç turnuvası yapıldı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası" ödül töreni ile sona erdi.

        Türkiye Satranç Federasyonu Konya İl Temsilciliği, Yunak Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Temsilciliği ile Yunak Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva, Yunak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti.

        Federasyona bağlı 7 hakemin görev yaptığı turnuvada; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategoride 47 sporcu mücadele etti.

        Yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi.

        Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ödül töreninde yaptığı konuşmada, satrancın çocukların zihinsel gelişimine sağladığı katkıya dikkati çekerek, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.

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