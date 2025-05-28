17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

Öte yandan, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun "Burun" gösterisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde de Azerbaycan ekibinin "Sığıntılar" oyunu sahnelendi.

Oyunu Konya Valisi İbrahim Akın da eşi Saliha Akın ile izledi.

Festival kapsamında, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Konya Şehir Tiyatrosu'nun "Yoldan Çıkan Oyun" ile Ankara Devlet Tiyatrosunun "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın rol aldığı oyunla devam etti.

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