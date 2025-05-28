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        17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın rol aldığı oyunla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 00:01 Güncelleme: 28.05.2025 - 00:01
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        17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor
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        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın rol aldığı oyunla devam etti.

        Festival kapsamında, Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Konya Şehir Tiyatrosu'nun "Yoldan Çıkan Oyun" ile Ankara Devlet Tiyatrosunun "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi.

        "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyununda Kont Dracula rolünü üstlenen Tamer Karadağlı, seyirciden büyük beğeni gördü.

        Oyunu Konya Valisi İbrahim Akın da eşi Saliha Akın ile izledi.

        Öte yandan, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'nun "Burun" gösterisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde de Azerbaycan ekibinin "Sığıntılar" oyunu sahnelendi.

        5 yabancı ekibin ve 13 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, 20 seçkin oyun, 32 temsille sanatseverlerle buluşacak.

        Festival, 1 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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