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        Akşehir'de halk oyunları gösterisi sunuldu

        Akşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'nin adımları, sesleri ve renkleri" halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:11
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        Akşehir'de halk oyunları gösterisi sunuldu
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        Akşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Türkiye'nin adımları, sesleri ve renkleri" halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Mehmet Özel, etkinliğin sadece bir gecelik gösteriden ibaret olmadığını belirterek, "Halk oyunları, millet olma bilincinin inşasında çok kıymetli bir yere sahiptir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı adımlarla oynanan oyunlar, çeşitliliğimize rağmen ortak bir kültürel bütünlüğü yansıtır." dedi.

        Etkinlik kapsamında sahneye çıkan 9 ekip, Aydın, Burdur, Gaziantep, Kars, Bitlis, İzmir, Trabzon, Kırklareli ve Akşehir yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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