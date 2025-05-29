Konya'da fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Yenicami Mahallesi'nde bir kişiyi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.