Konya'da yüksekten düşen bebek hayatını kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde yüksekten düşen bebek yaşamını yitirdi.
Konya'nın Karatay ilçesinde yüksekten düşen bebek yaşamını yitirdi.
Aziziye Mahallesi'nde bir sitedeki binanın 5. katındaki daireden düşen 2 yaşındaki O.K.G, ağır yaralandı.
Görenlerin ihbarıyla, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, kurtarılamadı.
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