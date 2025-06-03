Hüyük'te asayiş

Hüyük'te çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Kıreli ve Görünmez mahallelerinde çıkan bir iş yeri ile bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangın hasara yol açtı.

- Trafik kazası

Göçeri Pınarı mevkisinde, iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.