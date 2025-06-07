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        Konya'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi motokuryenin cenazesi toprağa verildi

        Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:20
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        Konya'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi motokuryenin cenazesi toprağa verildi
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        Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motokuryenin cenazesi defnedildi.

        Muhammet Yasin Su'nun (22) cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak Tekke Mezarlığı'na getirildi.

        Burada Su'nun yakınları ve arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Geçen yıl babasını kaybettiği öğrenilen Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Su'nun cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.

        Öte yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.T'nin (22), kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

        Türkerler Sokak'taki kavşakta dün kaza yapan otomobilin kontrolden çıkarak çarptığı motokurye yaşamını yitirmişti. Muhammet Yasin Su'nun, bir süre ara verdiği motokuryeliğe dün yeniden başladığı öğrenilmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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