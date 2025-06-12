Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Yarının Köyleri Projesi protokolü imzalandı

        Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen "Yarının Köyleri Projesi" kapsamında Konya'nın Karatay ilçesinde kurulacak dijital merkez için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Yarının Köyleri Projesi protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen "Yarının Köyleri Projesi" kapsamında Konya'nın Karatay ilçesinde kurulacak dijital merkez için protokol imzalandı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, protokolün Anadolu'nun kalbinde dijital dönüşüme vesile olacağına inandığını söyledi.

        Dünyanın Sanayi Devrimi'nden bu yana en köklü dönüşümlerinden birini yaşadığını vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

        "Dijital teknolojiler, veriyi bilgiye, bilgiyi değere dönüştüren görünmez güç haline gelerek şehirlerin rekabet gücünü, kurumların verimliliğini ve insanların hayat kalitesini yeniden tanımlıyor. Böyle bir çağda 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımızın merkezine dijitalleşmeyi yerleştirmek, yalnızca teknolojik tercih değil, vizyonumuzun, medeniyet tasavvurumuzun ve sürdürülebilir gelecek iddiamızın doğal sonucudur. Bu kapsamda Yarının Köyleri Projesi'yle teknolojinin imkanlarını köylerimize taşıyacak, çevre köyleriyle birlikte üretim gücünü artırmış olacağız."

        Karatay ilçesi Yarma Mahallesi'nde kurulacak dijital merkezde dijital fırsat eşitliğini tesis ederek gençlere, kadınlara ve engellilere yeni ufuklar açacaklarını anlatan Altay, paketleme, tasarım, e-ticaret, e-ihracat ve akıllı tarım uygulamalarıyla verimi yükseltirken, doğaya duyarlı üretim kültürünü kökleştireceklerini dile getirdi.

        - "Kırsalda yeni başarı hikayelerinin yazılmasına zemin hazırlıyoruz"

        Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de projeyle Türkiye'nin geleceğine yön verecek yeni modelin hayata geçeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Konya, sanayisiyle, tarımıyla, girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden öncü bir şehirdir. Ancak bu gücün kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için kırsal alanlarımızın da gelişimden pay alması, ekonomik ve sosyal hayatın merkezinde yerini alması büyük önem taşımaktadır. Projeyle Konya'nın üretim zincirine yeni halkalar ekliyor, dijitalleşmenin sunduğu olanaklarla kırsalda yeni başarı hikayelerinin yazılmasına zemin hazırlıyoruz."

        Konuşmaların ardından Altay, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç protokolü imzaladı.

        Adana, Diyarbakır, İzmir ve Sakarya'dan sonra Konya'da yürütülecek "Yarının Köyleri Projesi" ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün geliştirilerek Anadolu'nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!

        Benzer Haberler

        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü (3)
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü (3)
        Konya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        Konya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
        Konya'da kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş alarak vefat eden b...
        Konya'da kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş alarak vefat eden b...
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü (2)
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü (2)
        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaşamını yitirdi
        Konya'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaşamını yitirdi
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü