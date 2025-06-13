GÜNCELLEME - Konya'da öğretmeni silahla öldüren zanlı tutuklandı
Konya'da rehberlik öğretmenini okulda silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Konya'da rehberlik öğretmenini okulda silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi'ndeki ortaokulda dün, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ün (33) odasında tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan B.O'nun (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Konya Numune Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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