Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de Babalar Günü etkinliği düzenlendi

        Beyşehir ilçesinde Babalar Günü programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de Babalar Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde Babalar Günü programı gerçekleştirildi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği ile Beyşehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ilçede yaşayan şehit babaları ile gaziler buluştu.

        İlçe Müftüsü Enes Aktaş programda şehitler ve hayatta olmayan gaziler için dua etti.

        Daha sonra pasta kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"

        Benzer Haberler

        Selçuklu sarayının damak zevki yeniden sofralarda
        Selçuklu sarayının damak zevki yeniden sofralarda
        Konya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 8 kişi yaralan...
        Konya'da yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 8 kişi yaralan...
        Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Atiker oldu
        Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Atiker oldu
        GÜNCELLEME - Konya'da öğretmeni silahla öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Konya'da öğretmeni silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam...
        Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin dava Konya'da devam...
        Konya'da ortaklarını öldüren 2 kardeşe 14 yıl 2'şer ay hapis cezası
        Konya'da ortaklarını öldüren 2 kardeşe 14 yıl 2'şer ay hapis cezası