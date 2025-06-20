Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı
Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan 34 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 8'i tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün Konya merkezli operasyon düzenlemiş, 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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