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        Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı

        Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:58 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:58
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        Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı
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        Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği baskınlarda gözaltına alınan 34 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 8'i tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün Konya merkezli operasyon düzenlemiş, 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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