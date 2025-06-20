Konya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün Konya merkezli operasyon düzenlemiş, 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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