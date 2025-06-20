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        Konya merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:36
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        Konya merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknolojik eşya, tarım aleti, mobilya ve bisiklet gibi ürünlerin sahte internet satışı ilanlarıyla vatandaşı dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Konya, Mersin, Gaziantep ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

        "Nitelikli dolandırıcılık" ve "uyuşturucu kullanmak" başta olmak üzere onlarca suçtan kayıtları bulunan şüpheliler arasında 116 milyon 500 bin liralık hesap hareketi olduğu öğrenildi.

        Kente getirilen şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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