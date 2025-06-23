Karapınar'da "Genel Tarım Sayımı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Koordinasyon toplantısına, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya İlçe Temsilcisi Gamze Koçyiğit ve Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri de katıldı.

Toplantıda, ilçe sayım komitesi kuruldu, sayımın uygulanma süreci, yöntemleri ve ilçedeki yürütülme biçimiyle ilgili konular hakkında bilgi verildi.

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