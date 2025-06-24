Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir iş insanını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde borç meselesinden husumetli olduğu iş insanını silahla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir iş insanını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde borç meselesinden husumetli olduğu iş insanını silahla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müşteki Dursun, Nuray ile Samiye Çelmeli salonda hazır bulundu.

        Söz verilen sanık, dinlenme tesisinin borçları için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bayram Çelmeli ailesiyle tesise gelmiş, beni çağırdılar. Küfürlü konuşmaya başladı. Kardeşi ve kendisi tüfekle bana ateş etti, tüfek patlamadı. Eşyamı topladım, çıktım. Sonra telefonla aradım, küfrü etti. Tekrar çağırdılar, yanlarına gittim. Çantasında silahı vardı, çıkaramadı. Ayağına birkaç el ateş ettim. Kardeşi Ramazan'a, 'Sen git.' dedim, halen küfrediyordu, arabaya oturdu, çantasından silahını çıkardı. Alkollüydüm. O sırada iki üç el daha ateş ettim ve oradan ayrıldım. Öldürme amacım yoktu."

        Bayram Çelmeli'nin yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini bildirdi.

        Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Bayram Çelmeli (49), 26 Ekim 2024'te Seydişehir-Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Kaçan M.K, jandarma ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Davanın iddianemesinde sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Akşehir'de kiraz hasadı başladı
        Akşehir'de kiraz hasadı başladı
        Dinlenme tesisi sahibini 12 kurşunla öldüren sanık: Öldürücü bölgelerine sı...
        Dinlenme tesisi sahibini 12 kurşunla öldüren sanık: Öldürücü bölgelerine sı...
        Güneysınır'ın lavanta bahçesi mora büründü
        Güneysınır'ın lavanta bahçesi mora büründü
        Karapınar'da "Genel Tarım Sayımı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Karapınar'da "Genel Tarım Sayımı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Çini ustası arkeoloğun imza eseri "Kubbe-i Hadra" oldu
        Çini ustası arkeoloğun imza eseri "Kubbe-i Hadra" oldu
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı