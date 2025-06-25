Seydişehir'de gebe annelere eğitim

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, annelerin sağlık bilincini artırmak ve gebelik sürecinde sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak amacıyla gebe eğitimleri düzenliyor.

Sağlık personeli, ebelik sürecinde annelerin ve bebeklerin sağlığını korumak adına düzenlenen eğitimlerde, gebelikle ilgili kritik konuları içeren bilgileri katılımcılara aktarıyor.

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılan gebe okulunda gebeliğin ilk günüden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemleri kapsayan anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitimler ücretsiz veriliyor.

Yetkililer, eğitimlere katılmak isteyen annelerin, Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gebe Bilgilendirme Sınıfı'na başvuru yapabileceklerini, gebelik dönemi boyunca sağlıklı beslenme, doğru yaşam tarzı, gebelikte önleyici sağlık önlemleri gibi konularda bilgi sahibi olabileceklerini kaydetti.

Eğitimlerde, tüm gebelerin, doğum öncesi ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olmalarının, bilgilerinin güncellenmesi ve bilinçli doğum yapmalarının hedeflendiği belirtildi.