Konya'da uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
Konya'nın Derebucak ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Süleyman Seçkin (74) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, uçuruma yuvarlandı.
112 Acil Çarı Merkezine gelen ihbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler saatlerce süren çalışmayla kamyoneti uçurumdan çıkardı.
Kamyonetin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonetteki yaralı bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Seçkin'in cenazesi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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