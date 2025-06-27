Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı kutlandı

Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı dolayısıyla "Dar-ül Mülk Kutlamaları" ve anma programı düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak, Alaaddin Tepesi'ndeki Sultanlar Türbesi önünde saygı nöbeti ve temsili nöbet değişimi yapıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki heyetin de katıldığı törenin ardından vatandaşlara Türk mutfağına ait Toyga çorbası ikram edildi.

Akşam saatlerinde Kılıçarslan Meydanı'nda devam eden etkinlikte ise İstanbul Tarihi Türk Mehter Müziği Topluluğu tarafından Mehter Gösterisi icra edildi.

Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, tarihi ile bağ kuran, değerleri ile yaşayan bir şehrin zamanı aşan bir iradeye sahip olabileceğini vurguladı.

Konya'nın Türk-İslam medeniyetinin merkezlerinden biri olarak yüzyıllar boyunca ilmin, sanatın ve erdemlerin buluştuğu nadide bir başşehir olduğunu vurgulayan Akın, "Anadolu'yu yurt tutan ecdadımızın kararlılığı ile vücut bulan şehrimiz Sultan Alp Arslan'ın açtığı kapının ardından Kılıç Arslanların dirayeti ile bir başkent vakarına kavuşmuştur. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin gönül coğrafyasını aşan irfanı ile adeta bir medeniyet yurduna dönüşmüştür." diye konuştu.