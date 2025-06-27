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        Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı kutlandı

        Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı dolayısıyla "Dar-ül Mülk Kutlamaları" ve anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:25 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:25
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        Konya'nın Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı kutlandı
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        Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 928. yılı dolayısıyla "Dar-ül Mülk Kutlamaları" ve anma programı düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında ilk olarak, Alaaddin Tepesi'ndeki Sultanlar Türbesi önünde saygı nöbeti ve temsili nöbet değişimi yapıldı.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindeki heyetin de katıldığı törenin ardından vatandaşlara Türk mutfağına ait Toyga çorbası ikram edildi.

        Akşam saatlerinde Kılıçarslan Meydanı'nda devam eden etkinlikte ise İstanbul Tarihi Türk Mehter Müziği Topluluğu tarafından Mehter Gösterisi icra edildi.

        Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, tarihi ile bağ kuran, değerleri ile yaşayan bir şehrin zamanı aşan bir iradeye sahip olabileceğini vurguladı.

        Konya'nın Türk-İslam medeniyetinin merkezlerinden biri olarak yüzyıllar boyunca ilmin, sanatın ve erdemlerin buluştuğu nadide bir başşehir olduğunu vurgulayan Akın, "Anadolu'yu yurt tutan ecdadımızın kararlılığı ile vücut bulan şehrimiz Sultan Alp Arslan'ın açtığı kapının ardından Kılıç Arslanların dirayeti ile bir başkent vakarına kavuşmuştur. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin gönül coğrafyasını aşan irfanı ile adeta bir medeniyet yurduna dönüşmüştür." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise Dar-ül Mülk Konya'nın, mazisi ile olduğu kadar modern yüzüyle de Türkiye ve dünyanın göz bebeği konumunda olduğunu belirtti.

        Bugünün ve yarının şehir vizyonunu şekillendiren bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Uzbaş, "Özellikle tarihi mirasımızı yaşatmak ve şehrimize Selçuklu'nun mührünü vurmak adına Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Dar-ül Mülk projesi ile 20 farklı noktada çok önemli dönüşümler gerçekleştiriyoruz." dedi.

        AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya'nın asırlar boyunca Türk-İslam medeniyetinin ilim, irfan ve adalet meşalesini taşıyarak gerçek kimliğine kavuştuğunu söyledi.

        Konuşmaların ardından Selçuklu Tiyatrosu ve Kılıç-Kalkan gösterileri ile Pelin Çift ve Aydın Usta söyleşileri gerçekleştirildi.

        Program Gülbank duası ve sergi açılışı ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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