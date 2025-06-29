Konyaspor başarı ve itibarda istikrar istiyor

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor'u itibarı olan bir kulüp haline getirmek istediklerini söyledi.

Cengiz Yönet ile kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yönet, burada yaptığı konuşmada, Konyaspor'un kentin bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Burası aslında kulübün çok ötesinde. Burası herhangi bir şirket değil, herhangi bir kişiye ait değil. Yüz yılın üzerinde tarihe sahip bir kulübün değerlerinden bahsediyoruz." dedi

Dünyadaki futbol endüstrisinden söz eden Yönet, şunları kaydetti:

"Naklen gelir yayını, sponsorluk geliri gibi bir sürü gelir kalemi var. Tüm dünyada önemli bir yer tutuyor. Sadece skorlara göre konuşacağımız bir Konyaspor olsun istemiyoruz. Başarılı skorları herkesin arzuladığı bir gerçek. Bizim için mali disiplin ve istikrar çok önemli. 'Konyaspor Kulübü' dediğimiz zaman tüm Türkiye'de, mümkünse Avrupa ve dünyada itibarı olan bir kulüp haline gelmeyi çok önemsiyoruz. Futbol bir top oyunu, bir gösteri, bir temaşa sanatı aslında. Biz eğer stadımızı; çocuklarımızın, kızlarımızın ve ailelerimizin geldiği yerler haline getirebilirsek, maç öncesinde yeşil beyaz lisanslı ürünlerini giymiş taraftarların akın akın stada geldiği bir şehir ve atmosfer oluşturabilirsek, bu sinerjiyi oluşturabilirsek çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz."