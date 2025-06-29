Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor başarı ve itibarda istikrar istiyor

        Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor'u itibarı olan bir kulüp haline getirmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor başarı ve itibarda istikrar istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor'u itibarı olan bir kulüp haline getirmek istediklerini söyledi.

        Cengiz Yönet ile kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yönet, burada yaptığı konuşmada, Konyaspor'un kentin bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Burası aslında kulübün çok ötesinde. Burası herhangi bir şirket değil, herhangi bir kişiye ait değil. Yüz yılın üzerinde tarihe sahip bir kulübün değerlerinden bahsediyoruz." dedi

        Dünyadaki futbol endüstrisinden söz eden Yönet, şunları kaydetti:

        "Naklen gelir yayını, sponsorluk geliri gibi bir sürü gelir kalemi var. Tüm dünyada önemli bir yer tutuyor. Sadece skorlara göre konuşacağımız bir Konyaspor olsun istemiyoruz. Başarılı skorları herkesin arzuladığı bir gerçek. Bizim için mali disiplin ve istikrar çok önemli. 'Konyaspor Kulübü' dediğimiz zaman tüm Türkiye'de, mümkünse Avrupa ve dünyada itibarı olan bir kulüp haline gelmeyi çok önemsiyoruz. Futbol bir top oyunu, bir gösteri, bir temaşa sanatı aslında. Biz eğer stadımızı; çocuklarımızın, kızlarımızın ve ailelerimizin geldiği yerler haline getirebilirsek, maç öncesinde yeşil beyaz lisanslı ürünlerini giymiş taraftarların akın akın stada geldiği bir şehir ve atmosfer oluşturabilirsek, bu sinerjiyi oluşturabilirsek çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz."

        Yusuf Küçükbakırcı ise 50 yakın futbolcuyla yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki kampa gireceklerini söyledi.

        Kiralık olarak gönderdikleri 4 futbolcunun da takıma döndüğünü ifade eden Küçükbakırcı, "Recep hocamızın raporu doğrultusunda Filip Damjanovic, Hamidou Keyta, Nikola Boranijasevic'in kulüp bulmasını istedik. Emmanuel Baeteng'i ise son olarak kampta görmek istedi. Bunlarla karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırmayı istedik. Onun dışında transfer çalışmalarında hocamız dört farklı bölge için oyuncu istedi. Bunlardan biri sağ bek, bir tanesi 6 numara ile 8 numara, kanat oynayabilen bir oyuncu, bir de sağ kenar oyuncusu bakıyoruz. Bu sene yürürlüğe giren 2003 ve sonrası kontenjan oyuncular var. Onlarla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Onlardan da 2 tane kontenjan oyuncusu almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Emniyet şeridindeki TIR'a çaptı! 4 kişi öldü!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Osayi Samuel'le görüşmeler tıkandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        Bebeğini ölüme terk eden anne 20 yıl sonra yakalandı!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        6 kişi birden dövdü! Taksim Meydanı'nda laf atma cinayeti!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        Orman yangınlarında 17 gözaltı var!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        21 gün önce evlendiği eşi balkondan attı iddiası!
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        Trump Netanyahu'nun davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        En-Nesyri'ye dudak uçuklatan teklif!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

        Benzer Haberler

        TİGEM'de üretilen tohumların yüzde 45'i kuraklığa dayanıklı
        TİGEM'de üretilen tohumların yüzde 45'i kuraklığa dayanıklı
        Nişanlı çift, gürültü kirliliğine dikkati çekmek için bisikletlilerle konvo...
        Nişanlı çift, gürültü kirliliğine dikkati çekmek için bisikletlilerle konvo...
        Konya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 3 bin 160 lira ceza kesildi
        Konya'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 3 bin 160 lira ceza kesildi
        Konya'da bir kişi annesi ve ablasını bıçakla yaralayıp intihar teşebbüsünde...
        Konya'da bir kişi annesi ve ablasını bıçakla yaralayıp intihar teşebbüsünde...
        Annesi ve ablasını bıçaklayıp, intihara kalkıştı
        Annesi ve ablasını bıçaklayıp, intihara kalkıştı
        Konya'da vakıf şartı gereği 41 çocuğa sünnet töreni düzenlendi
        Konya'da vakıf şartı gereği 41 çocuğa sünnet töreni düzenlendi